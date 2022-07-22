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«Барыс» заключил пробный контракт с Фаткуллиным

«Барыс» заключил пробный контракт с Фаткуллиным
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Хоккейный клуб «Барыс» сообщил на официальном о заключении пробного контракта с защитником Тимуром Фаткуллиным. Соглашение рассчитано до 31 августа 2022 года.

Последние несколько лет хоккеист выступал в системе казанского «Ак Барса». Минувший сезон игрок провёл в альметьевском «Нефтянике». За 52 матча в регулярном сезоне ВХЛ Фаткуллин набрал 18 очков: забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. Всего за «Нефтяник» у него три сезона, начиная с чемпионата-2018/2019.

Всего в КХЛ на счету спортсмена 73 встречи и 11 очков: забил шесть голов и отдал пять передач.

По итогам регулярного чемпионата «Барыс» занял восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Металлургу».

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