Паскуале: игра Кошечкина – большой вклад в успехи «Металлурга»
Поделиться
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Эдди Паскуале поделился мнением об одноклубнике – вратаре Василии Кошечкине.
«Знакомы ли мы? Нет, пока не доводилось. Только играли друг против друга в плей-офф в мой первый сезон в КХЛ.
Его игра – большой вклад в успехи «Металлурга». Его самого не раз признавали лучшим в КХЛ. Очень здорово, что мы теперь играем в одной команде в этом сезоне! – сказал Паскуале официальной группе «Металлурга» во «ВКонтакте».
По итогам прошлого сезона «Магнитка» заняла первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции. В плей-офф команда дошла до финала, где уступила московскому ЦСКА в семи матчах. По ходу серии магнитогорцы вели со счетом 3-1, но все равно уступили.
Комментарии
- 22 июля 2022
-
15:06
-
14:46
-
14:13
-
13:46
-
12:35
-
12:14
-
11:28
-
10:46
-
09:31
-
08:55
-
08:32
-
02:17
-
00:00
- 21 июля 2022
-
23:50
-
23:23
-
22:46
-
22:16
-
21:40
-
21:27
-
20:55
-
20:20
-
19:52
-
19:16
-
18:58
-
18:24
-
18:14
-
17:56
-
17:22
-
16:43
-
16:36
-
16:23
-
15:24
-
15:02
-
14:32
-
13:57
Партнерский контент