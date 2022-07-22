Паскуале: игра Кошечкина – большой вклад в успехи «Металлурга»

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Эдди Паскуале поделился мнением об одноклубнике – вратаре Василии Кошечкине.



«Знакомы ли мы? Нет, пока не доводилось. Только играли друг против друга в плей-офф в мой первый сезон в КХЛ.



Его игра – большой вклад в успехи «Металлурга». Его самого не раз признавали лучшим в КХЛ. Очень здорово, что мы теперь играем в одной команде в этом сезоне! – сказал Паскуале официальной группе «Металлурга» во «ВКонтакте».



По итогам прошлого сезона «Магнитка» заняла первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции. В плей-офф команда дошла до финала, где уступила московскому ЦСКА в семи матчах. По ходу серии магнитогорцы вели со счетом 3-1, но все равно уступили.