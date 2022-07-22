Пять игроков подписали двусторонние контракты с «Металлургом»

Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании двусторонних контрактов с пятью игроками. Все соглашения рассчитаны на один год. Контракты подписали: защитник Вадим Антипин и форварды Юрий Платонов, Никита Рожков, Данил Зиновьев и Алексей Фурса.
«В эту предсезонку мы задействуем не только игроков основы – сбор с нами проходят и другие перспективные хоккеисты. Они уже переросли МХЛ и играли прошлый сезон во взрослых лигах.
Вадим Антипин Юрий Платонов и Никита Рожков – воспитанники нашей системы. Прошлый сезон они играл в составе «Рубина» и помогли команде завоевать Кубок Петрова. Данил Зиновьев большую часть прошлого года провёл в «Тамбове», в ВХЛ. В МХЛ он показывал хорошую статистику, мы надеемся, что он реализует свои способности в нашей системе. То же самое могу сказать об Алексее Фурсе — молодом форварде из Беларуси. Также напомню, что на просмотровом контракте с «Металлургом» находится вратарь Андрей Филоненко.
Они отправятся с нами на сборы в Минск. Для каждого из парней это шанс через упорную работу закрепиться в главной команде. Уже после Минска решение по каждому из них будет принимать тренерский штаб.
Отмечу, вместе с командой тренируются и перспективные ребята из «Стальных Лисов». Наша вертикаль работает, а для парней это знак, что мы рассчитываем на них в будущем», – цитирует спортивного директора «Металлурга» Сергея Гомоляко официальный сайт клуба.
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