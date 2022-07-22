Федерация хоккея Латвии запретила вратарю Калниньшу выступать в КХЛ
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Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила, что заблокировала переход голкипера Яниса Калниньша в хабаровский «Амур».
«Заявка на трансфер Калниньша поступила в трансферную систему Международной федерации хоккея на текущей неделе. Федерация хоккея Латвии 21 июля отказала в этом трансфере», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ФХЛ отказалась приглашать в национальную сборную Калныньша из-за его перехода в «Амур». С 30 апреля в Латвии действует закон, в соответствии с которым хоккеистов, выступающих за российские клубы, нельзя приглашать в сборную Латвии.
В начале июля «Амур» сообщил о переходе латвийского вратаря Калниньша. Ранее голкипер успел поиграть в КХЛ за рижское «Динамо» и «Йокерит».
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