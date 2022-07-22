Ушёл из жизни известнейший белорусский арбитр Сергей Бервенский
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Вчера, 21 июля, ушёл из жизни известный хоккейный арбитр Сергей Бервенский, сообщает «Прессбол».
Специалист проработал в судейском корпусе Федерации хоккея Беларуси 25 лет. Кроме того, Бервенский стал рефери, принявшим участие в первом матче в истории чемпионатов Беларуси. В 1993 году он отсудил встречу между «Неманом» и «Тивали», прошедшую в Гродно. В последние годы Бервенский помогал ФХБ в области развития института судейства и повышения квалификации молодых рефери.
Отметим, что за свою судейскую карьеру специалист поработал на матчах престижных международных турниров, включая чемпионаты мира. В 2009 году ФХБ пожизненно отстранила его от судейства.
Причина смерти Бервенского пока не называется. Дата и место похорон станут известны позже.
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