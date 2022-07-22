The Athletic: «Сент-Луис» может обменять Тарасенко и Барбашёва в «Калгари» на Ткачука

The Athletic предположил, что «Сент-Луис Блюз» может выменять форварда Мэттью Ткачука из «Калгари Флэймз». При таком исходе «блюзмены» отдадут «огонькам» российских нападающих Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва, а также выбор в первом раунде 2023 года.
«Вот это наш вариант «победа прямо сейчас» для «Калгари». Это даёт клубу некоторое преимущество — и я думаю, это будет считаться победой и для Армстронга (Даг Армстронг, генеральный менеджер «Сент-Луиса». — Прим. «Чемпионата»). Ещё год назад Тарасенко, казалось, нельзя обменять. Сейчас он является основным условием сделки по Ткачуку. «Калгари» получает замену, которая способна забивать по 30 голов, хотя и старше по возрасту.
Что касается Барбашёва, я не уверен, что многие знают, насколько он был хорош в прошлом сезоне. Он тоже обойдётся недорого — $ 2,25 млн по ещё одному году контракта. Проблема в том, что «Калгари», кажется, ищет игроков для поддержания хорошей платёжки, но не может найти. Может быть, перспектива обменять одного (или обоих) в дедлайн была бы привлекательной. Это хорошие условия. Но я не уверен, что для будущего «Калгари» это будет хорошо», — написал журналист The Athletic Шон Гентайлл.
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