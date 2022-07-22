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Американский журналист — о возможном обмене: Тарасенко далеко до уровня Мэттью Ткачука

Американский журналист — о возможном обмене: Тарасенко далеко до уровня Мэттью Ткачука
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Американский журналист Дом Лущишин прокомментировал мнение своего коллеги Шона Гентайлла о том, что «Сент-Луис Блюз» может обменять российских нападающих Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва в «Калгари Флэймз» на форварда Мэттью Ткачука. Кроме того, по мнению обозревателя, «блюзмены» должны отдать «огонькам» выбор в первом раунде 2023 года.

«Эта сделка включает в себя выбор в первом раунде, и это хорошо, но, если Ткачук пойдёт другим путём с командой, которая была близка к борьбе за титул в прошлом году, скорее всего, это будет поздний выбор в первом раунде. Это не слишком заманчиво за игрока калибра Ткачука, а ценность других игроков недостаточна. В прошлом сезоне у Тарасенко было прекрасное возрождение, но он старше, ему далеко до уровня Ткачука, а до завершения контракта остался год. Я не в восторге и от Барбашёва. Их недостаточно для сделки», — приводит слова Лущишина The Athletic.

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The Athletic: «Сент-Луис» может обменять Тарасенко и Барбашёва в «Калгари» на Ткачука
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