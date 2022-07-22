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Скаут «Рейнджерс» — о Кравцове: не загадка, что нельзя слишком рано приглашать европейцев

Скаут «Рейнджерс» — о Кравцове: не загадка, что нельзя слишком рано приглашать европейцев
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Европейский скаут клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Николай Бобров поделился мыслями о выборе на драфте хоккеистов и Европы, а также вспомнил про Виталия Кравцова.

«Я думаю, это не загадка… это не должно быть загадкой ни для кого, что нельзя слишком рано привозить европейцев в Северную Америку. Из этого очень редко выходит что-то хорошее. Когда из-за тебя молодые ребята, особенно из Европы, начинают спешить с этим до того, как они получат признание в Европе, это не рецепт успеха.

Когда у тебя есть широкий рынок и ты хочешь, чтобы эти парни носили твоё джерси прямо сейчас, терпение является ключевым фактором, особенно с европейскими игроками. Так что ты должен понимать, что для тебя лучше, чтобы они побыли в Европе», — приводит слова Боброва The Athletic.

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