Федерация хоккея Канады объявила о случае сексуального насилия на МЧМ-2003

Федерация хоккея Канады на официальном сайте заявила о начале разбирательства по случаю группового сексуального насилия в ходе молодёжного чемпионата мира 2003 года.

«Вчера вечером Федерация хоккея Канады узнала о предполагаемом групповом сексуальном насилии в 2003 году с участием игроков национальной юношеской сборной 2002-2003 годов после того, как Рик Уэстхед из TSN связался с нами по поводу тревожных подробностей предполагаемого инцидента. Господин Уэстхед сообщил, что он разговаривал с несколькими свидетелями, которые предоставили ему подробное описание нападения, после интервью с депутатом Джоном Нэйтером, который владеет той же или схожей информацией.

Подробности в электронном письме господина Уэстхеда вызвали глубокую тревогу, и ФХК немедленно связалась с региональной полицией Галифакса, поскольку Галифакс был одним из городов-организаторов молодёжного чемпионата мира по хоккею 2003 года. Мы призвали господина Уэстхеда немедленно связаться с полицией и призвать его источники сделать то же самое. Мы также умоляем депутата Нэйтера связаться с властями и передать любую информацию, которую он или его окружение получили об этом предполагаемом групповом сексуальном насилии.



ФХК стремится положить конец культуре молчания в хоккее. Вот почему мы публично призываем всех, кто знает об этом инциденте, сообщить в полицию. Мы открыто сообщаем, как узнали об этом предполагаемом преступлении, и о шагах, которые мы предпринимаем для решения проблемы.



Две недели назад до получения электронного письма господина Уэстхеда до сотрудников ФХК дошёл слух о том, что «что-то плохое произошло на молодёжном чемпионате мира 2003 года», но им не сообщили никаких подробностей. Чтобы узнать больше, ФХК наняла сторонних исследователей, чтобы попытаться найти больше информации. Они не смогли ничего узнать, пока мы не получили подробности, упомянутые выше, в электронном письме от господина Уэстхеда.

Мы считаем, что предполагаемый инцидент 2003 года должен быть расследован властями, и призываем полицию начать расследование этой тревожной ситуации. ФХК будет сотрудничать с властями и поддерживать их всеми возможными способами, и мы ещё раз призываем всех, кто может располагать соответствующей информацией об этом предполагаемом инциденте, немедленно связаться с полицией Галифакса.



ФХК желает получить известие от всех, бывших или настоящих, кто считает себя жертвой жестокого обращения, сексуального насилия, домогательств или злоупотреблений со стороны кого-либо, связанного с нашей организацией. Вы можете связаться с нами через канадскую горячую линию по вопросам спорта, бесплатную, анонимную, конфиденциальную и независимую службу на обоих официальных языках или по электронной почте. Мы также призываем всех, кому может понадобиться поддержка, обратиться в одну из многочисленных служб помощи жертвам по всей Канаде», — говорится в заявлении.