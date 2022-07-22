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ESPN: Годро — лучший нападающий «Коламбуса» со времён Артемия Панарина

ESPN: Годро — лучший нападающий «Коламбуса» со времён Артемия Панарина
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Известный канал ESPN прокомментировал переход нападающего Джонни Годро в «Коламбус Блю Джекетс».

«Годро стал не первым звёздным игроком, выбравшим «Коламбус». Был защитник Зак Веренски, который посвятил себя франшизе сразу после того, как она попрощалась с Сетом Джонсом. Но Годро является самым важным, кто сделал это, подписав семилетний контракт на $ 68,25 млн и подсветив достоинства рынка НХЛ и франшизы. После этого перехода крайний нападающий уровня MVP со 115 очками должен стать лидером, этот переход делает его лучшим нападающим «Коламбуса» со времён Артемия Панарина и первым настоящим лицом франшизы со времён Рика Нэша. Годро присоединяется к недооценённой атакующей команде (3,15 гола за игру) и облагораживает её», — говорится в сообщении.

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