«Коламбус» продлил контракт с Патриком Лайне. Финн будет зарабатывать $ 8,7 млн в год

«Коламбус Блю Джекетс» подписал новый контракт с 24-летним финским нападающим Патриком Лайне, сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что новое соглашение заключено на четыре года и общую сумму $ 34,8 млн. В среднем за год форвард будет зарабатывать $ 8,7 млн.
Напомним, однолетний контракт Лайне на сумму $ 7,5 млн подошёл к концу после сезона-2021/2022. После заключения нового соглашения «Коламбус» превышает потолок зарплат. До переподписания Лайне у «Блю Джекетс» было свободно $ 2,3 млн. Теперь «Коламбус» превышает потолок примерно на $ 6,4 млн. Тем не менее в межсезонье клубы могут иметь в платёжной ведомости 110% от потолка.
В минувшем регулярном чемпионате Лайне набрал 56 (26+30) очков в 56 встречах, став третьим бомбардиром «Коламбуса».
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