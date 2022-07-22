«Ничушкин заслуживал звания MVP в плей-офф». ESPN высказался о новом контракте на $ 49 млн
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ESPN прокомментировал заключение нового контракта «Колорадо Эвеланш» с российским нападающим Валерием Ничушкиным. Форвард подписал восьмилетнее соглашение на $ 49 млн.
«Сакик (Джо Сакик, генеральный менеджер «Колорадо». — Прим. «Чемпионата») начал с Валерия Ничушкина, неожиданно выстрелившего и так красиво расцветшего в Колорадо, что ему выписали восьмилетнее соглашение на $ 49 млн. Ничушкин был атакующей мощью «Эвеланш» в регулярном чемпионате сезона-2021/2022 и в плей-офф, где он добавил девять голов и в целом 15 очков в 20 встречах. 27-летний крайний нападающий по праву заслуживал приз «Конн Смайт Трофи» (трофей, вручаемый MVP розыгрыша Кубка Стэнли. — Прим. «Чемпионата»), — говорится в сообщении на официальном сайте ESPN.
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