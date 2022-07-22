Дюбуа принял предложение «Виннипега» на $ 6 млн. Игрок мог перейти в «Рейнджерс» Панарина

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа принял квалификационное предложение клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс», сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что с 24-летним американским форвардом заключено однолетнее соглашение, по условиям которого хоккеист получит $ 6 млн.
Напомним, нападающий перешёл в «Виннипег» в январе 2021 года, когда его обменяли из «Коламбус Блю Джекетс». За Дюбуа, который выступал за «синих жакетов» с 2017 по 2021 год, клуб получил Патрика Лайне и Джека Рословича. В минувшем сезоне американский хоккеист принял участие в 81 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 60 (28+32) очков.
Ранее ходили слухи о том, что Дюбуа может перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс».
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