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«Коламбус» обменял второго бомбардира команды в сезоне в «Сиэтл» на два драфт-пика

«Коламбус» обменял второго бомбардира команды в сезоне в «Сиэтл» на два драфт-пика
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«Коламбус Блю Джекетс» обменял 27-летнего правого крайнего нападающего Оливера Бьёркстранда в «Сиэтл Кракен» на два драфт-пика драфта 2023 года, сообщается на официальном сайте «синих жакетов».

«Это было сложное решение, ведь Оливер сделал много для нашей организации за последние семь лет. Однако этот обмен был необходим, чтобы вписаться в потолок зарплат после перехода Джонни Годро и переподписания Патрика Лайне. Мы благодарны Оливеру за всё, что он дал клубу как на льду, так и за его пределами, и желаем ему и его жене Джилл всего хорошего в «Сиэтле», — сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

Первый выбор на драфте-2023 в третьем раунде прежде достался «Сиэтлу» от «Калгари Флэймз», второй — в четвёртом раунде — от «Виннипег Джетс». Теперь оба драфт-пика принадлежат «Коламбусу».

Напомним, Бьёркстранд стал вторым бомбардиром клуба в минувшем сезоне, набрав 57 (28+29) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.

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