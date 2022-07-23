Кучеров — лучший правый форвард в НХЛ, Капризов — в топ-10 по версии менеджера Sportsnet

Менеджер канала Sportsnet Дрю Ливингстон на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о лучших крайних правых нападающих в Национальной хоккейной лиге на данный момент. Специалист составил личный топ-10, в которых вошли трое россиян.

На первое место Ливингстон поставил нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. Второе место занял альтернативный капитан «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, тройку замкнул форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер. На четвёртой строчке расположился Микко Рантанен из «Колорадо Эвеланш». Пятое место занял российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. 10-ю позицию занял форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

Топ-10:

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

2. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»).

3. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).

4. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»).

5. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

6. Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).

7. Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс»).

8. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

9. Том Уилсон («Вашингтон Кэпиталз»).

10. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).