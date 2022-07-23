«Флорида» не имеет выборов в первом раунде НХЛ до 2026 года
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«Флорида Пантерз» в результате громкой сделки с «Калгари Флэймз» потеряла ещё одно право выбора в первом раунде НХЛ – на этот раз 2025 года. При этом команда не участвовала в выборе игроков в первом раунде и на прошедшем драфте – 2022. Ближайший выбор в первом раунде у клуба имеется лишь в 2026 году.
Напомним, что вместе с выбором в первом раунде в 2025 году «Флорида» отдала лучшего бомбардира прошлого сезона – Джонатана Юбердо, а также защитника Маккензи Уигара и 21-летнего проспекта Коула Швиндта, проведшего лишь три матча в НХЛ. Взамен «Пантерз» заполучили 24-летнего американского форварда Мэттью Ткачука и сразу же заключили с ним восьмилетний контракт на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон).
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