Журналист официального сайта НХЛ составил топ лучших ограниченно свободных агентов лиги

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэвид Сатриано составил топ лучших ограниченно свободных агентов лиги на данный момент. В список попали семь хоккеистов: пять нападающих, один защитник и один голкипер.

В топе оказался лучший бомбардир «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2021/2022 Йеспер Братт, набравший в 76 матчах 73 (26+47) очка; молодой нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко, отметившийся 18 (7+11) результативными баллами в 43 встречах.

Кроме того, в список попали четвёртый бомбардир «Калгари Флэймз» в чемпионате Эндрю Манджапане, на счету которого 55 (35+20) очков в 82 матчах регулярки, а также форвард «Бостон Брюинз» Павел Заха, проведший минувший сезон в «Нью-Джерси» и набравший 36 (15+21) баллов в 70 встречах. Бывший конкурент Кирилла Капризова в борьбе за «Колдер Трофи» прошлого сезона, Джейсон Робертсон из «Даллас Старз», также оказался в списке. Он стал вторым бомбардиром «шерифов» с 79 (41+38) очками.

Единственным защитником в списке оказался Ноа Добсон из «Нью-Йорк Айлендерс». Голкипером — Джейк Эттингер из «Далласа».