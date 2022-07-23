«Устраивали бы русские провокации?» Чешский игрок высказался об отстранении сборной России

Бывший чешский хоккеист «Нефтехимика» Лукаш Клок, выступавший за клуб до июля 2022 года, ответил на вопрос, согласен ли он с решением Международной федерации хоккея отстранить сборную России от всех международных турниров.

«Не знаю, как сильно политике можно вмешиваться в спорт, не знаю, как это всё работает. Но исключение российской команды из числа участников чемпионата мира стало большой потерей, если смотреть со спортивной точки зрения. Сборная всегда играет на высоком уровне, фанаты с интересом наблюдают её матчи. Чемпионат мира потерял в классе, в итоге стало хуже всему международному хоккею. Вопрос заключается в том, действительно ли дисквалификация России и Беларуси поможет ситуации. Вместе с тем непонятно, как вели бы себя россияне и белорусы, будучи допущенными до чемпионата мира. Были бы они спокойны или устраивали бы провокации? Провокации не только в пределах площадки», — приводит слова Клока Sport.cz.

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