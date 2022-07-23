В «Амуре» рассказали о целях команды на сезон

Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь в официальном телеграм-канале рассказал о целях хабаровской команды на сезон-2022/2023.

«Вчера вместе с главным тренером Вадимом Епанчинцевым встретились с губернатором Хабаровского края, председателем попечительского совета клуба Михаилом Владимировичем Дегтярёвым. Обсудили готовность к сезону, планы предсезонной подготовки, комплектование и цели на сезон. Доложил губернатору, что наша основная задача сейчас — это формирование ударного звена, в котором мы хотим видеть легионеров. Не все из кандидатов нас устраивают, работаем тщательно, точечно. Время у нас пока есть.



Михаил Владимирович подтвердил цель на сезон — попадание в плей-офф, а также отметил, что клубу будет оказываться вся необходимая поддержка. Кроме того, обсудили ковидные ограничения — точнее, высокую вероятность того, что впервые за два года сезон мы начнём при полных трибунах. В августе планируем организовать продажу сезонных абонементов», — говорится в сообщении.