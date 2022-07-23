«Рейнджерс» нуждаются в Кравцове». Журналист The Athletic — о перспективах Виталия в НХЛ

Журналист The Athletic Артур Стэйпл поделился мнением о перспективах российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова.
«Рейнджерс» нуждаются в Кравцове в будущем сезоне, так что вряд ли Виталий вернётся в КХЛ или же вновь рассорится с руководством клуба. Ему потребуется хорошо показать себя в тренировочном лагере. Вместе с тем Кравцов уже начал работать в Нью-Йорке, и это выглядит так, будто он крайне серьёзно относится к шансу на перезагрузку своей карьеры в НХЛ.
Виталий был задрафтован высоко, но от него ждали более серьёзного отношения к рабочему процессу, когда приглашали в основу. Сейчас Кравцов должен знать о ситуации «Рейнджерс» с составом. Клуб, в свою очередь, понимает, что держать правого крайнего нападающего, чья зарплата составляет $ 850 тыс. в год, которого можно поставить минимум в третью тройку нападающих, — отличный вариант по соотношению «цена – качество».
Может быть, Кравцов и «Рейнджерс» всё ещё сохранили некоторые противоречия, но в данный момент они нуждаются друг в друге. Виталий вполне мог бы заслужить место в топ-6 форвардов в других клубах лиги», — приводит слова Стэйпла The Athletic.
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