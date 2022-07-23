Разин — игрокам «Северстали»: сколько у нас пенсия у хоккеистов? Ноль. Берегите своё время

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин выступил с речью перед хоккеистами череповецкого клуба в преддверии начала сезона-2022/2023. Видео этого момента наставник выложил в своём телеграм-канале.



«Я думаю, вы все соскучились по тренировочному процессу. Мы вас не дёргали, не собирали, вы самостоятельно готовились. Вы все знаете, что нам предстоит. Кто не знает, думаю, наслышан, что и как будет. Вот эти 9–10 дней будут очень тяжёлые. Не хотелось бы, чтобы мы в этот ударный цикл кого-то потеряли. Поэтому, пожалуйста, разминки, заминки, затяжки, питание, сон-час.



В самом начале хотел сказать, что вы стали ближе на целый год к пенсии. А сколько у нас пенсия у хоккеистов? Ноль. Не тратьте своё время, оно у вас золотое, берегите его. Каждый день в копилочку себе записывайте, чтобы потом не жалеть. Сезон длинный. 68 матчей — такого ещё не было, всего одна пауза. Играть, я надеюсь, будут все», — сказал Разин.

Напомним, в прошлом сезоне «Северсталь» провела 49 матчей регулярного чемпионата и заняла пятое место в Западной конференции. В сводной таблице Континентальной хоккейной лиги череповчане, набравшие 63 очка, заняли девятое место. В плей-офф «Северсталь» вышла на московское «Динамо», которому навязала борьбу. Череповчане вели в серии 2-0, однако вылетели после семи матчей.