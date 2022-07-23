ESPN о подписаниях Малкина и Летанга: вполне возможно, что их «старость» не пройдёт хорошо

ESPN проанализировал работу «Питтсбург Пингвинз» после открытия рынка свободных агентов. По мнению канала, «пингвины» заслуживают оценку пять за свои сделки.



«Мы не вводили категорию для «игроков, которые продлили контракт», но это — история «Питтсбурга» этим летом. Иконы франшизы Крис Летанг и Евгений Малкин приближались к статусу свободных агентов. Оказалось, что один из них или даже оба могут уйти. Летанг был первым, кто переподписал контракт, 35-летний защитник заключил шестилетний контракт на $ 36,6 млн. Все взоры с того момента были обращены на Малкина. Между форвардом и руководством «Пингвинз» велись публичные споры о том, чего, по мнению игрока, он стоит и что ему якобы предлагали. Было объявлено, что он выйдет на рынок свободных агентов. Но накануне этого Малкин и «Питтсбург» потрясли хоккейный мир четырёхлетней сделкой на $ 24,4 млн, которая позволила ему остаться в клубе.

Вполне возможно, что ни один из них не проведёт свою «старость» хорошо. Малкин, в частности, может вернуться к пародии на «позднюю версию Джо Торнтона», учитывая ухудшение в его катании, защите и здоровье. Но на следующий сезон у «Пингвинз» есть эти двое с общей стоимостью $ 12,2 млн по сравнению с $ 16,75 млн в прошлом сезоне. И они должны быть активными, важными игроками в сезоне-2022/2023, если будут здоровы. Согласитесь, это большое «если».



Наряду с этими двумя «Пингвинз» сохранили нападающего Брайана Раста ($ 5,125 млн в год), нападающего Рикарда Ракелля ($ 5 млн в год) и вратаря Кейси Десмита ($ 1,8 млн в год). Но они не просто возвращаются к прошлогодней команде.

«Пингвины» агрессивно модернизировали свою оборонительную линию. Они пригласили Питри, который просил обмен у «Монреаля», и Пилинга, отдав Мэтисона и драфт-пик в четвёртом раунде. Если предположить, что прошлый сезон был аномалией, Питри даст «Питтсбургу» надёжного помощника Летангу в атаке, хотя Джеффу 34 года, а его контракт действует до 2025 года. Они пригласили Рутту из «Тампы», с которой он выиграл два Кубка Стэнли. Им пришлось обменять Марино в целях сокращения расходов, но мы хотели бы посмотреть, что помощник главного тренера Тодд Рейрден сделает с выменянным Таем Смитом — защитником, у которого ещё есть потенциал.



«Питтсбург» считает, что их возможность подарить Сидни Кросби четвёртый Кубок Стэнли остаётся в силе. Предполагая, что это так, «пингвины» пошли не только на то, чтобы сохранить состав, но и на то, чтобы сделать его сильнее. Мы поставим «Пингвинз» пятёрку за эти усилия, по крайней мере в краткосрочной перспективе», — говорится в сообщении.