В «Металлурге» объяснили, почему игроки команды не бегали тест Купера — 3 км за 12 минут

Тренер по специальной физической подготовке магнитогорского «Металлурга» Леонид Дмитриченко рассказал, почему игроки команды не пробегали тест Купера перед началом тренировочных сборов. Тест Купера – один из самых нелюбимых спортивных тестов у хоккеистов. Он заключается в том, что спортсменам нужно пробежать 3 км за 12 минут.

«Изначально смысл теста Купера заключается в том, чтобы определить максимальное потребление кислорода. Этот тест был написан не только для спортсменов, существуют определённые нормативы по возрасту, полу и так далее. Но классический тест Купера, это когда вы за 12 минут должны пробежать как можно большое расстояние. В хоккее принято бежать 3 км за 12 минут.

Но, во-первых, на медобследовании игроки сдают этот показатель (максимальное потребление кислорода. – Прим. «Чемпионата») на велоэргометре. Какой смысл после этого тащить ещё раз ребят на стадион – это тяжёлая нагрузка, это надо понимать. Плюс ко всему, этот показатель – генетический, он практически не тренируем. Скажем так, это не самый применимый тест», – сказал Дмитриченко официальному телеграм-каналу клуба.