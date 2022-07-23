Стала известна зарплата Зарипова по новому контракту. Сумма меньше, чем сообщалось ранее

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов по новому однолетнему соглашению с «Ак Барсом» заработает 10 млн рублей, сообщает «Спорт БИЗНЕС Online». Эта сумма меньше той, о которой сообщалось ранее. Ещё при подписании контракта в прессе появлялись слухи о зарплате хоккеиста в пределах 12-15 млн рублей за сезон.
Кроме того, также хоккеист может получить 2 млн рублей в качестве бонусов за достижение определённых статистических показателей.
Напомним, в июле 41-летний Зарипов подписал новое соглашение с казанцами, несмотря на то что год назад он объявил, что сезон-2021/2022 станет для него последним в профессиональной карьере. Впоследствии Зарипов объяснил своё желание остаться в хоккее тем, что он не хочет завершать карьеру на неудачной ноте после вылета в первом раунде Кубка Гагарина.
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