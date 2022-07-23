Якушев рассказал о срыве товарищеского матча между участниками Суперсерии-1972

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал о возможном проведении выставочного матча в ОАЭ, в котором примут участие бывшие российские игроки НХЛ. Изначально планировалось проведение игры между участниками Суперсерии 1972 года – хоккеистами из Канады и сборной СССР.

«Мы бы с удовольствием отметили юбилей Суперсерии, и канадцы приехали бы к нам. Они нас приглашали к себе, но всё это было до известных событий. Сейчас есть надежда сыграть матч ветеранов, но не тех, которые играли в 1972 году, а тех, которые закончили играть в Национальной хоккейной лиге.

Есть планы провести такую игру в Объединённых Арабских Эмиратах, вроде бы должно получиться, за это дело взялся один наш человек, проживающий в Израиле. Это не бедный человек, и он все расходы берёт на себя, дай бог, чтобы это получилось, но многое будет зависеть и от наших организаций», – цитирует Якушева ТАСС.

Напомним, в сентябре будет 50-летняя годовщина проведения легендарной Суперсерии 1972 года между Канадой и СССР. Тогда Александр Якушев стал лучшим бомбардиром советской команды.

Также отметим, что в декабре 2021 года в Дубае прошёл матч чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом» в рамках KHL World Games. Тогда победила казанская команда со счётом 3:1.