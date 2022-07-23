Генменеджер «Коламбуса» — об обмене Бьёркстранда: это уродливая часть бизнеса
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал обмен второго бомбардира команды Оливера Бьёркстранда в «Сиэтл Кракен». Клуб был вынужден расстаться с форвардом из-за превышения потолка зарплат после подписания нового контракта с нападающим Патриком Лайне.
«Вероятно, решение об обмене Оливера было самым трудным, которое мне когда-либо приходилось принимать в качестве генерального менеджера «Блю Джекетс». Это уродливая часть бизнеса», – цитирует Кекяляйнена журналист The Athletic Аарон Портцлайн в «Твиттере».
Бьёркстранд выступал в системе «Коламбуса» в течение последних семи лет. В минувшем сезоне датчанин стал вторым бомбардиром команды, набрав 57 (28+29) очков в 80 матчах.
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