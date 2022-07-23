«Мы никакого отношения вообще к армии не имеем». Президент ЦСКА — о деле Федотова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию вокруг бывшего вратаря армейцев Ивана Федотова. Напомним, голкипер был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы, а сейчас находится в учебной части Военно-морского флота РФ в Северодвинске (Архангельская область).

«Отправили ли мы Федотова в армию? Мы никакого отношения вообще к армии не имеем – мы же коммерческий клуб. Мы обиделись, что он не подписал контракт? Что значит «мы обиделись» — он что, первый уезжает… Мы уже обижались и на Радулова, и на Нестерова, на Мамина, на Любимова и на Киселевича – на кого только ни обижались. У нас все возвращались и играют.

Договорённости о двухлетнем контракте с Федотовым не было. Он перешёл из Челябинска на старый контракт. Мы с ним спокойно разговаривали, пытались найти какие-то коммуникационные вещи, связанные с финансированием, продолжением его карьеры. Не сложилось просто, и всё. Никто никого не поддавливал, никто никому ничего не обещал», – передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.