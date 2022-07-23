Морозов — о деле Федотова: никаких действий не делали, всем занимаются юристы

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, какие шаги предпринимала КХЛ, чтобы помочь бывшему вратарю ЦСКА Ивану Федотову с вопросом службы в армии.
«Билялетдинов предложил организовывать летние сборы для хоккеистов, которые будут засчитываться как служба в армии? Раньше такое было, когда призывались в спортроту. Знаю, что ребята постарше меня такое проходили, на две недели отправлялись в армию, проходили срочную службу, а потом возвращались в свои команды. Надо над этим работать, смотреть со всех сторон по закону, что может помочь ребятам в этой ситуации.
Узнал о ситуации с Федотовым из прессы, потом начали общаться с федерацией. Знаю, что отправили запрос в органы. Общался с клубом, с Есмантовичем, узнавал, чем может помочь лига. Пока что мы рядом, протягиваем руку помощи. Никаких действий не делали, потому что всем занимаются юристы. Есть закон, все должны служить», – приводит слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 июля 2022
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