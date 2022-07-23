Президент КХЛ высказался о возможном введении перекрёстного плей-офф

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о работе над календарём нового сезона КХЛ, прокомментировал информацию о возможном введении перекрёстного плей-офф и заявил о готовности помочь клубам в организации перелётов в течение сезона.

«Понимаем, что немного затянули с календарём. Надо было его согласовать с ФХР. Хотели сделать это раньше, но получилось очень поздно. Для клубов важно, чтобы они готовились к поездкам. Всего одна пауза в декабре, где пройдёт и Неделя звёзд. Календарь более ритмичный, сделали акцент на том, чтобы клубы по рейтингу сыграли между собой большее количество матчей. Думаю, это будет интересно и болельщикам, и всем нам.

Перекрёстный плей-офф? Создали рабочую группу, это хороший шаг, чтобы совместно обсудить этот вопрос. Мы привлекли специалистов, ФХР тоже участвует. Есть много разных вариантов, считаем, чтобы это было полезно для хоккея, чтобы у клубов было меньше затрат. Сейчас тяжёлая ситуация с перелётами. Мы всё анализируем, пока всё остаётся, как есть.

Можно ли решить вопрос с перелётами на уровне лиги? В марте было совещание руководителей клубов, где мы поднимали этот вопрос. Попросили клубы сообщить, кто готов участвовать в программе общей организации перелётов по лиге. Многие клубы сами нашли свои компании, они присылают нам гарантийные письма. Был срок до 15 июля, но его перенесли, так как календарь вышел позже. Сейчас ждём от клубов информацию по их перелётам. Мы всегда готовы работать над тем, чтобы помочь», – заявил Морозов, слова которого приводит корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.