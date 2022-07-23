Есмантович заявил, что присутствовал при разговоре агента с иностранными спецслужбами

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отъезд шведских легионеров армейцев во время розыгрыша Кубка Гагарина – 2022. В начале плей-офф форварды Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём покинули клуб из-за нежелания оставаться в России.
«Столкнулись с тем, что иностранцы с трудом едут сюда? У нас никогда не идут переговоры с теми людьми, которые не хотят сюда ехать. Мы их на корню просто как акцепт убираем. Вот и всё.
Как отреагировали на уход Валльмарка и других иностранцев? Есть старый-старый советский фильм «Лекарство против страха». Не знаю, помните ли вы артистов, которые играют в этом фильме. Наверное, видите, лекарство против страха не придумали ещё.
Я знаю точно, что на них оказывалось большое давление. Это я знаю точно. Я присутствовал при разговоре агента со спецслужбами стран, которые убеждали людей вернуться в свою страну. Когда люди отвечали ответом «нет», то уже в ход входили какие-то вещи, связанные с негативом вокруг хоккеиста – это социум, семьи, друзья и так далее. Поэтому есть люди, которые не стали рисковать, немножечко, я думаю, немножечко дрогнули и, чтобы избежать этих проблем, вернулись к себе на родину. Кто-то не дрогнул», – приводит слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 июля 2022
-
19:06
-
18:55
-
18:49
-
18:42
-
18:35
-
18:27
-
18:24
-
18:18
-
18:13
-
18:01
-
17:32
-
17:14
-
17:02
-
16:50
-
16:31
-
16:21
-
15:31
-
14:55
-
14:24
-
13:57
-
13:22
-
12:58
-
12:23
-
11:57
-
11:35
-
11:16
-
10:50
-
10:15
-
09:40
-
09:06
-
08:27
-
07:55
-
07:39
-
07:07
-
06:45