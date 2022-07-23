Есмантович заявил, что присутствовал при разговоре агента с иностранными спецслужбами

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отъезд шведских легионеров армейцев во время розыгрыша Кубка Гагарина – 2022. В начале плей-офф форварды Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём покинули клуб из-за нежелания оставаться в России.

«Столкнулись с тем, что иностранцы с трудом едут сюда? У нас никогда не идут переговоры с теми людьми, которые не хотят сюда ехать. Мы их на корню просто как акцепт убираем. Вот и всё.

Как отреагировали на уход Валльмарка и других иностранцев? Есть старый-старый советский фильм «Лекарство против страха». Не знаю, помните ли вы артистов, которые играют в этом фильме. Наверное, видите, лекарство против страха не придумали ещё.

Я знаю точно, что на них оказывалось большое давление. Это я знаю точно. Я присутствовал при разговоре агента со спецслужбами стран, которые убеждали людей вернуться в свою страну. Когда люди отвечали ответом «нет», то уже в ход входили какие-то вещи, связанные с негативом вокруг хоккеиста – это социум, семьи, друзья и так далее. Поэтому есть люди, которые не стали рисковать, немножечко, я думаю, немножечко дрогнули и, чтобы избежать этих проблем, вернулись к себе на родину. Кто-то не дрогнул», – приводит слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.