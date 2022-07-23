Морозов – о Калниньше: латвийская федерация может говорить что угодно

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию вокруг вратаря «Амура» Яниса Калниньша, которому Федерация хоккея Латвии не даёт трансферную карту и пытается помешать сыграть в России. Также функционер высказался о том, что лига разрабатывает новый формат проведения Матча звёзд.

«Трансферную карту даёт ИИХФ, поэтому латвийская федерация может говорить, что угодно. Мы не видим никакого запрета, сейчас ИИХФ другим игрокам из других стран спокойно даёт возможность играть в КХЛ. Пока что никаких препон со стороны ИИХФ нет.

Уже сейчас можно сказать, что формат Матча звёзд со сборными стран ушёл. Это было актуально в позапрошлом сезоне, на данный момент работаем над другим форматом. Придумаем, как сделать его интересным», – приводит слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.