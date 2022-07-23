Есмантович: цэсковская миссия – как «Буран», взлетать и приземляться

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович сравнил армейскую команду с российским космическим кораблём «Буран».
«Не пугает ли, как усилился «Ак Барс»? Мы уже пуганые. Помните, Серёжа Андронов сказал перед седьмым матчем в Питере: «Нам чем тяжелее, тем нам легче играть». Отлично. Нам же тоже надо как-то стимулировать свою победу, понимаете. Мы как в 80-90-е годы: у советской промышленности, потом российской была хорошая разработка – космический корабль «Буран». Он взлетал и приземлялся, взлетал и приземлялся. Это, наверное, наша миссия цэсковская – как «Буран», взлетать, и приземляться, и опять взлетать, и опять приземляться. Поэтому это, наверное, какие-то слоганы следующего сезона. В вашем интервью родилась какая-то мысль интересная, шуточная», – передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 июля 2022
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