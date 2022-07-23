Морозов: в «Ак Барсе» собралась команда, которая хочет побеждать

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал селекцию «Ак Барса» и сравнил нынешний состав казанцев с ростером образца 2005 года, когда во время локаута в НХЛ «барсы» подписали нескольких звёзд Национальной хоккейной лиги. Также функционер высказался о возможном привлечении к работе Ильи Ковальчука и рассказал о китайском клубе лиги «Куньлунь Ред Стар».
«Состав «Ак Барса» интересный. Случайно на отдыхе встретил Радулова, пообщались с ним. Интересно будет понаблюдать, с Данисом мы всегда на связи. Уже запланировал сходить на первый матч сезона с «Динамо». Будет интересно последить за командой. И Зинэтула Хайдярович вернулся, с ним хочется пообщаться, какая роль у него будет.
Нельзя сравнивать этот «Ак Барс» с локаутным, они разные. Здесь ребята, которые хотят играть. Видно желание у Радулова, Шипачёва, остальных. Собралась команда, которая хочет побеждать. Данис остался в хоккее, пошёл на понижение зарплаты, но хочет побеждать. Это совсем другое. Локаутный год был тяжёлым, никто не знал, вдруг он сейчас закончится, и все уедут. Для кого-то это было перевалочным пунктом. А здесь ребята собрались в единое целое. Надеюсь, всё получится. И Знарок после паузы хочет доказать как тренер.
Куда ещё Данису побеждать? Шестой кубок нужен. Он же говорил, что надо на хорошей ноте закончить. Будем расти, жить дальше, надеюсь, однажды кто-то его рекорд побьёт.
С Ковальчуком общаюсь. Да, пока что он безработный. Не планировал ли его привлечь? Он же не объявил об окончании карьеры. Сёмин вот объявил.
«Куньлунь» готовится. У него своя политика, они поздно тренера назначили. У них есть время. Они написали, что начинают сборы с 1 августа и состав будет. Будем следить, что с ними будет. Пока что они не могут играть в Китае. Пока нельзя говорить, где они будут играть в будущем. Есть вариант, что они вернутся в Китай. Пока что они готовят арену в Мытищах», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 июля 2022
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