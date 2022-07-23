Фёдоров прокомментировал слухи о конфликте с Сергеем Андроновым

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров высказался об уходе капитана армейцев Сергея Андронова. Напомним, форвард в межсезонье стал игроком ярославского «Локомотива».

«Было ли недопонимание с Андроновым, который покинул команду? Я думаю, это всё домыслы. Что касается каких-то наших отношений, то мы отработали на все 100 процентов. Не буду вдаваться в подробности травм или игрового времени. Но я знаю, что Сергей честно выполнил свои обязанности. Может быть, со стороны казалось, что не получает того игрового времени или не выходит на какие-то ситуации. Есть много мнений, но я знаю, что мы добились самого главного. Я знаю, что Сергей – суперкапитан и суперчеловек. Я хочу пожелать ему крепкого здоровья, без травм и продолжения его хоккейной карьеры», – приводит слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.