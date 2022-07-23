«Заслужил любовью к хоккею». Каменский — о продлении контракта Жамнова со сборной России

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов продолжит работу с национальной командой.

«Здорово! Естественно, человек должен раскрыть свои способности. Жамнов заслужил продление своей работой и любовью к хоккею. Поэтому продлить контакт — правильное решение! Тренер нужен всегда. Даже сейчас в сборной можно смотреть перспективных игроков — подсказывать и вести тренерскую работу.

Сборная не собирается? А кандидаты-то играют. Работы много — есть задания и планы. Её нельзя останавливать. Когда придёт время играть, вы скажете: «А что же вы ничего не делали?» Поэтому останавливаться нельзя, нужно ещё больше работать», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.