Вратарь «Оттавы»: это нормально, когда ты меняешь команды, если ты не Василевский

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Кэм Тальбо прокомментировал ситуацию с переходами вратарей из клуба в клуб на рынке НХЛ и высказался о том, что часто менял команды в последние годы.
«У меня чувство, что я всегда являюсь частью этого, поэтому для меня обмен – это не ново. Это всегда кажется одной из обсуждаемых вещей в НХЛ потому, что если вы не Андрей Василевский (вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг». – Прим. «Чемпионата») или кто-то подобный, то вы чаще всего переходите из команды.
К сожалению, я теперь хорошо разбираюсь в этом. Но так сложилось, забавно быть частью этого. Приятно увидеть много новых городов и познакомиться со многими новыми товарищами по команде», – приводит слова Тальбо Sportsnet.
За последние пять сезонов Тальбо успел поиграть в «Эдмонтон Ойлерз», «Филадельфии Флайерз», «Калгари Флэймз» и «Миннесоте Уайлд». Летом он через агента высказал недовольство руководству «дикарей» тем, что клуб подписал новое соглашение с Марком-Андре Флёри. Через несколько дней после этого его обменяли в «Оттаву».
- 23 июля 2022
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