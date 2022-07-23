Вратарь «Оттавы»: это нормально, когда ты меняешь команды, если ты не Василевский

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Кэм Тальбо прокомментировал ситуацию с переходами вратарей из клуба в клуб на рынке НХЛ и высказался о том, что часто менял команды в последние годы.

«У меня чувство, что я всегда являюсь частью этого, поэтому для меня обмен – это не ново. Это всегда кажется одной из обсуждаемых вещей в НХЛ потому, что если вы не Андрей Василевский (вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг». – Прим. «Чемпионата») или кто-то подобный, то вы чаще всего переходите из команды.

К сожалению, я теперь хорошо разбираюсь в этом. Но так сложилось, забавно быть частью этого. Приятно увидеть много новых городов и познакомиться со многими новыми товарищами по команде», – приводит слова Тальбо Sportsnet.

За последние пять сезонов Тальбо успел поиграть в «Эдмонтон Ойлерз», «Филадельфии Флайерз», «Калгари Флэймз» и «Миннесоте Уайлд». Летом он через агента высказал недовольство руководству «дикарей» тем, что клуб подписал новое соглашение с Марком-Андре Флёри. Через несколько дней после этого его обменяли в «Оттаву».