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Ротенберг рассказал о первом цикле тренировочных сборов СКА

Ротенберг рассказал о первом цикле тренировочных сборов СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о старте предсезонной подготовке к чемпионату КХЛ-2022/2023. Команда из Санкт-Петербурга проводит первый учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске.

«Начали первый тренировочный цикл в Новогорске. Стартовали с уже традиционного теста Купера, который помогает сделать выводы о физической готовности. На первом сборе у нас серьёзнейшая работа с физикой, закладываем базу для последующих сборов.

Молодые игроки основательно потрудились в лагере развития СКА, и сейчас видно, что эта подготовка как раз приходится кстати. Наши более опытные хоккеисты перед сборами также занимались индивидуально, поэтому в тренировочный процесс входим в хороших кондициях. Работаем дальше!» – написал Ротенберг в телеграм-канале.

Первый матч нового сезона КХЛ армейцы проведут на домашней площадке. 3 сентября СКА примет уфимский «Салават Юлаев».

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