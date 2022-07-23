Кожевников оценил решение продлить контракт с Жамновым в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о продлении контракта Алексея Жамнова с Федерацией хоккея России. Наставник продолжит возглавлять национальную сборную России.

«Лёша всех устраивает, ребята к нему прекрасно относятся. Жамнов достоин нового контракта. У него есть результат, правда, не такой, к какому мы привыкли, а именно к чемпионству. В данной ситуации второе место – это заслуженный результат», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в феврале 2022 года Жамнов привёл сборную России к серебряным медалям Олимпийских игр в Пекине. В финале турнира россияне уступили финнам. Это был единственный официальный турнир, на котором Жамнов работал с российской сборной в качестве главного тренера.