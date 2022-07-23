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«Будем поднимать хоккей Китая». Кожевников — о будущем сборной России

«Будем поднимать хоккей Китая». Кожевников — о будущем сборной России
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ближайших перспективах хоккейной сборной России. Международная федерация хоккея запретила россиянам выступать на чемпионатах мира, назвав это «не санкциями, а соображениями безопасности».

«Сборная пока не участвует в крупных турнирах, но я думаю, что придумают какой-нибудь турнир с белорусами, китайцами, корейцами, хотя хоккея давно там нет. Будем поднимать хоккей Китая», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Российская сборная уже пропустила чемпионат мира – 2022, молодёжная и юниорская команды также не могут выступить на мировых первенствах. Кроме того, у России отобрали право на проведение молодёжного чемпионата мира – 2023 в Новосибирске и Омске и взрослого чемпионата мира, который должен был состояться в Санкт-Петербурге в 2023 году.

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