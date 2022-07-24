Мозякин получил должность директора по развитию молодёжи в «Металлурге»

Лучший бомбардир в истории КХЛ и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, завершивший карьеру в 2021 году, получил административную должность в «Магнитке» – он стал директором клуба по развитию молодёжи. Об этом сообщил генеральный директор «Металлурга» Сергей Ласьков.

«Мозякин будет директором клуба по развитию молодёжи. Ещё не приехав сюда, он запросил информацию по тренерскому штабу [молодёжных команд], просмотр игр команд всех возрастов. Естественно, он будет отвечать за подготовку молодёжи и комплектование, по его рекомендации будем решать, кого отдавать в «Стальные лисы». Инициатива шла от нас, человек отдохнул, готов работать. Настроен он очень хорошо», – приводит слова Ласькова ТАСС.

Сергей Мозякин дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Металлурга». Он провёл за «Магнитку» 642 игры и набрал 693 (320+373) очка.