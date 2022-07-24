Микульчик рассказал о приглашении в тренерский штаб «Авангарда»

Старший тренер «Авангарда» Олег Микульчик прокомментировал приглашение в тренерский штаб омского клуба и рассказал о том, в какой хоккей будут играть «ястребы» в новом сезоне.

«Мне позвонил генеральный менеджер Алексей Волков, я его давно знаю, мы вместе работали в Екатеринбурге. Было неожиданно и приятно, в Омске очень серьёзная организация. Я сразу откликнулся на приглашение. В мае пообщались с Дмитрием Рябыкиным, он мне рассказал про систему Боба Хартли. Она для меня не новая, потому что я уже работал помощником Глена Хэнлона в сборной Белоруссии, также работал и с Куртом Фрейзером. Есть различия в каких-то упражнениях, но в целом североамериканская система мне знакома, поэтому сложностей не возникло.

Повлияет ли на тактику то, что мы с Рябыкиным – защитники? Я бы так не сказал. К примеру, Зинэтула Хайдярович Билялетдинов. Мне доводилось с ним играть вместе. Он сам защитник, но нельзя сказать, что «Ак Барс» при нём играл в какой-то оборонительный хоккей. Выиграли три Кубка Гагарина, у них была хорошая первая тройка нападающих. Дмитрий Рябыкин уже озвучил, что хочет видеть в команде три атакующие пятёрки. Думаю, у нас есть хорошие ребята для этого. Посмотрим по сезону, если будет получаться, то почему бы так не играть», – приводит слова Микульчика официальный сайт «Авангарда».

Напомним, ранее Микульчик работал ассистентом в сборной Беларуси, минском «Динамо», «Нефтехимике» и «Автомобилисте», а также имел опыт работы главным тренером в украинских и белорусских клубах.