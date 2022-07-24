Автор сайта НХЛ считает, что Марченко будет играть в третьем звене «Коламбуса»

Журналист официального сайта НХЛ Крэйг Мерц назвал предварительные сочетания игроков «Коламбус Блю Джекетс» в новом сезоне и предполагает, что россиянин Кирилл Марченко начнёт сезон в основе.
По мнению автора, Марченко будет играть в третьей тройке нападения вместе с Коулом Силлинджером и Александром Тексье. Также Мерц считает, что в одной паре с защитником Владиславом Гавриковым будет играть Эрик Гудбрансон.
В прошлом сезоне Марченко играл за СКА и набрал 20 (12+8) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина он не сыграл. Во второй части сезона форвард выступал за «СКА-Неву» в Высшей хоккейной лиге, где оформил восемь (6+2) результативных баллов в 12 встречах. После окончания контракта с санкт-петербургским клубом Кирилл подписал соглашение с «Коламбусом».
- 24 июля 2022
-
16:20
-
15:45
-
15:29
-
15:04
-
14:57
-
14:27
-
14:15
-
13:30
-
12:42
-
12:01
-
11:35
-
11:14
-
10:27
-
10:11
-
09:52
-
09:31
-
09:03
-
08:28
- 23 июля 2022
-
23:29
-
22:58
-
22:12
-
21:59
-
21:49
-
21:27
-
20:49
-
20:36
-
20:27
-
19:58
-
19:50
-
19:41
-
19:37
-
19:31
-
19:25
-
19:20
-
19:14