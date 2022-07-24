Автор сайта НХЛ считает, что Марченко будет играть в третьем звене «Коламбуса»

Журналист официального сайта НХЛ Крэйг Мерц назвал предварительные сочетания игроков «Коламбус Блю Джекетс» в новом сезоне и предполагает, что россиянин Кирилл Марченко начнёт сезон в основе.

По мнению автора, Марченко будет играть в третьей тройке нападения вместе с Коулом Силлинджером и Александром Тексье. Также Мерц считает, что в одной паре с защитником Владиславом Гавриковым будет играть Эрик Гудбрансон.

В прошлом сезоне Марченко играл за СКА и набрал 20 (12+8) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина он не сыграл. Во второй части сезона форвард выступал за «СКА-Неву» в Высшей хоккейной лиге, где оформил восемь (6+2) результативных баллов в 12 встречах. После окончания контракта с санкт-петербургским клубом Кирилл подписал соглашение с «Коламбусом».