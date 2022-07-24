Журналист из США: факт, что Овечкин не попал в топ-5 лучших игроков, просто оскорбителен

Журналист издания Back Sports Page Сесил на своей странице в «Твиттере» раскритиковал решение портала Puck Empire не ставить российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-5 лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Нападающий «столичных» занял лишь 34-е место.



«Тот факт, что Овечкин не попал в топ-5 лучших игроков, просто оскорбителен», — говорится в сообщении.



Напомним, в минувшем сезоне капитан «Вашингтона» вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, обойдя Бретта Халла (741) и Яромира Ягра (766). Теперь на счету Овечкина 780 заброшенных шайб. Россиянин уступает лишь двум хоккеистам: Горди Хоу, который забил 801 гол, и Уэйну Гретцки, отличившемуся 894 раза.