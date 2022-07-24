Журналисты Evolving Hockey: не скажем, где должен быть Овечкин, иначе у нас будут проблемы

Создатели одного из известнейших статистических сайтов Evolving Hockey Джош и Люк Янггрены прокомментировали решение портала Puck Empire поставить российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лишь на 34-е место в списке лучших игроков Национальной хоккейной лиги.
«Они правильно выбрали как минимум тройку лучших, даже если порядок может вызывать вопросы.
Извините, мы не имели в виду, что Овечкин должен быть в топ-5. Мы не будем говорить, где, по нашему мнению, он должен быть здесь, иначе у нас будут проблемы», — говорится в сообщении американских журналистов в «Твиттере».
Напомним, первое место в топ-100 лучших игроков занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на вторую строчку поставили защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара, а на третью — форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.
- 24 июля 2022
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