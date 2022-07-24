Маршан – о дополнительном отдыхе лидеров как в НБА: возьмите это дерьмо в другом месте

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал предложение одного из сообществ в соцсетях, которое поставило вопрос на обсуждение: «Должны ли звёздные игроки пропускать матчи во время сезона для получения отдыха?».

«Это не баскетбол, возьмите это дерьмо в другом месте», – написал Маршан в комментариях.

Отметим, что в НБА существует правило «распределения нагрузки», которое означает, что здоровый игрок может получить выходной и пропустить игру. При этом если пропуск конкретного матча нарушает правила лиги о предоставлении отдыха игрокам, то команда будет оштрафована.

Маршан в минувшем сезоне сыграл в 70 матчах регулярного чемпионата и набрал 80 (32+48) очков. В плей-офф он не пропустил ни одной игры серии с «Каролиной Харрикейнз» и оформил 11 (4+7) баллов в семи встречах.