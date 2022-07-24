Шикин: были варианты в Европе, но гораздо важнее уходить в отпуск с контрактом на руках

Голкипер подмосковного «Витязя» Дмитрий Шикин прокомментировал переход в клуб из Балашихи и рассказал о ходе адаптации к новой команде.
«Почему выбрал «Витязь»? Во-первых, это Подмосковье, команда располагается не далеко от моего родного города Электростали, семья и родные будут рядом. Во-вторых, устроили условия, команда переехала на новую для себя арену, в «Витязе» собрались очень амбициозные игроки, я верю, что мы сможем добиться высокого результата, и я намерен в этом помочь и сделать всё, что от меня зависит, чтобы этих целей достигнуть.
Были ещё несколько вариантов и в России, и в Европе, но я долго не думал, потому что гораздо важнее уходить в отпуск, имея на руках контракт и зная где и в какой команде ты проведёшь следующий сезон, и предпредсезонную подготовку ты подстраиваешь под то место, где ты будешь играть.
Готов ли к нагрузке первого номера? Конечно, всегда лучше много играть, большая игровая практика — это всегда плюс для любого вратаря. Но я сейчас об этом не думаю, на сборах главная цель заложить базу, чтобы после предсезонки, без спадов, ровно идти по регулярному чемпионату. Сейчас вся команда этим и занимается. Потихоньку втягиваемся в тренировочный процесс, знакомимся друг с другом, выстраиваем отношения в коллективе, и пытаемся стать единым целым, как на льду, так и за его пределами.
Упрощает ли адаптацию, что давно знаю тренера вратарей Андрея Малкова? В какой-то степени да, потому что мы друг друга знаем и знаем требования, и в этом ключе продолжаем работать и самосовершенствоваться. Плюс в этом, безусловно, есть.
Что всё-таки произошло в прошлом году с «Автомобилистом» после травмы Коваржа? Пусть это комментируют тренеры и руководство уральского клуба, а я воздержусь от ответа», — сказал Шикин корреспонденту «Чемпионата».
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