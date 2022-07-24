Годро: у Лайне лучший бросок в НХЛ после Овечкина
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Новичок «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро поделился мнением о своём новом одноклубнике Патрике Лайне. Он назвал его одним из лучших нападающих лиги.
«Решать, с кем играть в одной пятёрке, будет тренер. Но у нас отличные нападающие. Наверное, у Лайне один из лучших бросков в лиге. Пожалуй, после Александра Овечкина. Он здорово бросает шайбу, очень быстро. С такими хоккеистами хочется играть вместе», — цитирует Годро The Columbus Dispatch.
28-летний американский нападающий Джонни Годро, отказавшийся продлевать контракт с «Калгари Флэймз», стал игроком «Коламбус Блю Джекетс». Он подписал с клубом семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн. Кэпхит составил $ 9,8 млн.
Ранее Лайне очень высоко оценил Годро.
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