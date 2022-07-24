Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачук: испытываю смешанные эмоции из-за обмена во «Флориду»

Ткачук: испытываю смешанные эмоции из-за обмена во «Флориду»
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал, какие чувства испытывал после обмена из «Калгари Флэймз». Перед вылетом во Флориду на первую пресс-конференцию в новом клубе Ткачук рассказал о собственных переживаниях.

«Я сижу здесь, очень эмоционален в связи со временем, которое я провёл в Калгари. Я грущу и радуюсь. У меня смешанные эмоции. Мне грустно, что я оставляю здесь стольких замечательных людей и отличную организацию.

Но я чувствовал, что сделал это правильно. Я выкладывался, прикладывал все силы. Понимал, что настало время для перемен. Я прямо сразу сказал, что хочу, чтобы меня обменяли. Это как сорвать с себя пластырь.

Надеюсь, что люди здесь будут уважать меня за то, что я сделал, за то, что пытался помочь. Думаю, что наша совместная работа помогла и мне, и клубу», — цитирует Ткачука Sportsnet.

Новость по теме
Ткачук раскрыл детали разговора с генменеджером «Калгари» и объяснил переход во «Флориду»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022