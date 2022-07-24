Ткачук: испытываю смешанные эмоции из-за обмена во «Флориду»

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал, какие чувства испытывал после обмена из «Калгари Флэймз». Перед вылетом во Флориду на первую пресс-конференцию в новом клубе Ткачук рассказал о собственных переживаниях.
«Я сижу здесь, очень эмоционален в связи со временем, которое я провёл в Калгари. Я грущу и радуюсь. У меня смешанные эмоции. Мне грустно, что я оставляю здесь стольких замечательных людей и отличную организацию.
Но я чувствовал, что сделал это правильно. Я выкладывался, прикладывал все силы. Понимал, что настало время для перемен. Я прямо сразу сказал, что хочу, чтобы меня обменяли. Это как сорвать с себя пластырь.
Надеюсь, что люди здесь будут уважать меня за то, что я сделал, за то, что пытался помочь. Думаю, что наша совместная работа помогла и мне, и клубу», — цитирует Ткачука Sportsnet.
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