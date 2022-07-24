«Бостон» продлил контракт с форвардом Студникой

Пресс-служба «Бостон Брюинз» сообщила, что клуб продлил контракт с форвардом Джеком Студникой. Он подписал новый контракт ещё на два года.



Кэпхит 23-летнего форварда составит $ 762 500 в год. Он подписал двухсторонний контракт с «Бостоном» на сезон-2022/23 и односторонний — на сезон-2023/24.



В минувшем сезоне Студника провёл за «Бостон» 15 матчей. В них он сделал три результативные передачи. Также хоккеист выступал за фарм-клуб «Брюинз». В 41 матче у него 10 заброшенных шайб и 25 результативных передач.



Студника был выбран «Бостоном» во втором раунде драфта в 2017 году.

В минувшем сезоне победителем Кубка Стэнли стал «Колорадо Эвеланш». В финале Кубка Стэнли команда из Колорадо обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг».