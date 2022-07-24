Агент Мозякина прокомментировал назначение хоккеиста на пост в «Металлурге»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы бывшего форварда «Металлурга» Сергея Мозякина, прокомментировал назначение своего клиента на пост директора по развитию молодёжи клуба. Паремузов выразил уверенность, что Мозякин справится, несмотря на отсутствие руководящего опыта.



«Конечно, я рад за Сергея. Подходит ли ему эта работа – время покажет. Думаю, всё будет хорошо.

У Мозякина нет опыта? У Алексея Морозова, когда он возглавил МХЛ, тоже опыта не было, а через несколько лет он стал президентом КХЛ. Так что поживём – увидим», — цитирует агента «РБ Спорт».

Сергей Мозякин дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Металлурга». Он провёл за «Магнитку» 642 игры и набрал 693 (320+373) очка.